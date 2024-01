Landwirtschaftskammer: Beratung auf Slowenisch

„Ich bin überwältigt. Ich freue mich aus tiefstem Herzen“, so Maria Mader-Tschertou, die in diesem Büro mittwochs von 9 bis 12.30 Uhr erreichbar ist. Fünf Stunden würden nicht viel klingen, aber in fünf Stunden könne sie viel machen. „Man kennt mich als Marinka. Ich habe an der Boku Agrarwissenschaften studiert, habe die Lehramtsprüfung für höhere landwirtschaftliche Schulen, bin hartnäckig, verheiratet, habe vier Kinder und einen Bergbauernhof. Langweilig ist mir also nicht.“