Glockner-Chaos: Betroffene melden sich zu Wort

Gut zwei Wochen ist es her, als bei einer spektakulären und zeitintensiven Rettungsaktion in Osttirol am Großglockner drei Alpinisten mitten in der Nacht gerettet wurden. Schlechte Wetterverhältnisse und weitere unerwartete Probleme sorgten bei den Helfern für einen erschwerten Aufstieg. Nun melden sich die Betroffenen zu Wort.