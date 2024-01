Jetzt hat auch Österreichs Sport einen Excel-Fall

Wolkenkratzer im Visier

Lukas Nemecz komplettiert in Dubai das rot-weiß-rote Trio. Der Steirer, der in Australien mit Platz 18 gut in die neue Saison gestartet ist, genießt das Ambiente in Dubai. Mit Matthias Schwab spielte „Luki“ eine Proberunde. Vom Abschlag auf der berühmten achten Bahn mit den Wolkenkratzern im Hintergrund postete er ein Video auf Instagram und schrieb dazu: „The Iconic Teeshot“.