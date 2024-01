X-Jam-Festival: FPÖ ortet Testskandal

20.000 Corona-Testkits

Einer dieser Vorgänge betrifft das Maturareise-Event X-Jam 2021. Damit die Maturanten in einem geschützten Umfeld feiern können, hat Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) Steuergeld in Form von 20.000 Corona-Testkits in die Hand genommen. In einer Presseaussendung wurde von X-Jam-Geschäftsführer Alexander Knechtsberger jedoch mitgeteilt, dass auch Teilnehmer aus Deutschland mit diesen Kits getestet worden sind.