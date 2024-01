Der Gutschein-Wahnsinn und seine Gewinner

Volle Parkplätze, lange Schlangen an den Kassen und gestresste Mitarbeiter - Einkaufen im Dezember ist nicht immer ein Vergnügen. Dabei verliert das Weihnachtsgeschäft immer mehr an Bedeutung. 2023 wurden für Geschenke im Dezember 1,25 Milliarden Euro ausgegeben. „Das entspricht einem erheblichen Umsatzrückgang von fast 200 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr“, so Rainer Will, Geschäftsführer des Handelsverbandes.