Oilers bauen ihre Rekordserie gegen Toronto aus

Die Edmonton Oilers sind in der Eishockey-Profiliga NHL aktuell nicht zu stoppen. Das Team aus Alberta setzte sich am Dienstag (Ortszeit) im kanadischen Duell mit den Toronto Maple Leafs mit 4:2 durch. Es war der elfte Sieg in Folge für die Oilers, die damit ihre club-interne historische Siegesserie weiter ausbauten.