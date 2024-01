Das größte Spital des Landes wächst noch weiter

Hochwertige und zukunftsträchtige Versorgung

Die Rekordsumme von 250 Millionen Euro nimmt das Land in die Hand, um das Krankenhaus in Eisenstadt bis 2034 auszubauen und auf den neuesten Stand der Technik zu bringen. „Dieses Projekt ist damit neben dem Neubau der Klinik Oberwart und dem geplanten Bau der Klinik Gols eine der wichtigsten und wirksamsten Investitionen in eine breite, qualitativ hochwertige und zukunftsträchtige Krankenhausversorgung und damit ein weiterer Meilenstein der burgenländischen Gesundheitspolitik“, sagt Hans Peter Doskozil.