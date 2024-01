Doppeladler-Affäre im Heer schlägt hohe Wellen

Für Aufregung in der Vergangenheit sorgte etwa ein TikTok-Video in einer Vorarlberger Kaserne mit dem verbotenen türkischen Wolfsgruß. Schlagzeilen machten auch „Erdoğans Soldaten beim Bundesheer“. Dabei ging es um illegale Doppelstaatsbürger mit türkischen Pässen, die sich in ihrer Heimat den mit 12 Monaten doppelt so langen und durch Einsätze gegen die PKK viel gefährlicheren Militärdienst ersparen wollten. Aufgeflogen war der Skandal durch gehäufte Anträge auf Dienstzeitbestätigung mit Rundsiegel bei den Militärkommanden.