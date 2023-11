Extremisten fischen nach immer jüngeren Menschen

Hohe Terrorgefahr, aber kein konkretes Ziel

In Österreich wurde deshalb die Terrorwarnstufe vier (von fünf) ausgerufen. Somit bestehe „verstärkte abstrakte Gefahr für einen Terroranschlag“ in unserem Land. Es werde zwar kein konkretes Ziel genannt, es existiere in Österreich derzeit aber erhöhter Objekt- und Personenschutz.