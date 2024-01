Beton-Hochburg oder steirischer Wachstumskaiser?

Bald werden Politiker wieder um die Wette strahlen - nämlich dann, wenn am 11. März das rote Band zur Eröffnung der S7 (Abschnitt West) durchtrennt wird. Während die Kritik an der Errichtung der neuen Autobahn mittlerweile weitestgehend verstummt ist, nimmt jene an der Bauwut entlang der Trasse gerade erst so richtig Fahrt auf. Das Fass zum Überlaufen könnte nun die geplante Errichtung eines neuen Einkaufszentrums auf der grünen Wiese in Fürstenfeld bringen.