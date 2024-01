Bingser Brücke über S16 ist Geschichte

Weniger Stau durch Sicherheitsausbau

Notwendig wurde der Abriss der Brücke durch den Sicherheitsausbau der S 16. Sie Straße soll in Richtung Arlberg zweispurig ausgebaut werden, um Stau wie auch Stauflucht in Zukunft einzudämmen. Die alte Brücke wird durch eine breitere ersetzt. Auf dieser soll auch ein Rad- und Fußweg Platz finden, die Auffahrt auf die Schnellstraße soll in diesem Bereich zudem verlängert werden. Im Frühsommer rechnet Färber mit der Einweihung des neuen Bauwerks.