Mühlviertler (47) rettete in Donau treibende Frau

Ein 47-Jähriger aus Oberneukirchen führte am 15. Jänner 2024 gegen 9.50 Uhr im Auftrag seines Arbeitgebers Wasseruntersuchungen am Ufer der Donau bei Steyregg, durch. Ein unbeteiligter Passant machte ihn auf eine in der Donau treibende Person aufmerksam. Der 47-Jährige entkleidete sich bis auf die Unterwäsche und sprang ohne zu zögern in die 2,9 Grad kalte Donau.