Wolff verlängert Vertrag als Mercedes-Teamchef

Sieben Fahrer-Titel unter Wolff

Wolff ist seit 2013 im Amt, unter der Führung des ehemaligen Rennfahrers aus Wien holten die Silberpfeile siebenmal den Titel in der Fahrerwertung und achtmal in der Konstrukteurswertung. In den vergangenen drei Jahren aber übernahm Red Bull die Vorherrschaft und siegte durch Max Verstappen dreimal hintereinander in der Fahrerwertung und in den vergangenen beiden Jahren bei den Konstrukteuren.