Kalajdzic mit Deutschland-Comeback zufrieden

Schmerzen im Schenkel

In Frankfurt will sich der 2-Meter-Mann auch für die EM im Sommer in Deutschland empfehlen. Der Eintracht gibt er ob seiner Größe und Anspielbarkeit ebenso ein neues Element in der Offensive wie dem ÖFB-Team. 90 Minuten schaffte der 26-Jährige, der in Wolverhampton zuletzt vor mehr als zwei Monaten in der Startelf stand, in Leipzig aber noch nicht. Zur Pause habe er sich noch gut gefühlt. „Fünf Minuten später haben plötzlich meine Hamstrings gepfiffen“, sagte der Wiener im Sky-Interview über den Zustand seiner Oberschenkelmuskulatur.