Eva Pinkelnig bei Ito-Triumph nur auf Rang acht

Skispringerin Eva Pinkelnig ist nach ihrem Triumph im zweiten Sapporo-Bewerb auf Platz acht gelandet. Unmittelbar hinter ihr kam Jacqueline Seifriedsberger als Neunte am Sonntag ebenfalls in die Top Ten. Der Sieg auf der Großschanze ging an Yuki Ito, die beim ersten Weltcup-Heimsieg für Japan in Sapporo seit 2017 rund sechs Punkte vor der Deutschen Katharina Schmid gewann. Dritte wurde nicht ganz zwölf Zähler zurück die Slowenin Nika Kriznar.