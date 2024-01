Gier und Scham

An einem Frühlingsmorgen des Jahres 1925 sitzt ein vornehm gekleideter Herr mit Namen Victor Lustig - es heißt, er ist von ungarisch-österreichischem Adel - in einem Pariser Café und stöbert in der Zeitung. Dort liest er eine Notiz über den langsamen Verfall des Eiffelturms, der seit der Weltausstellung 1889 beharrlich vor sich hin rostet, und den die Pariser als Schandfleck in ihrer Stadt betrachten. Die Frühlingssonne blendet Lustigs Augen, und da kommt ihm glatt ein Geistesblitz.