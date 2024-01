Sorge in der Heimat um Wandergruppe auf Todesberg

„Wir haben den Helikoptereinsatz mitbekommen, als wir im Lager waren. Was genau passiert ist, haben wir erst später erfahren“, berichtet Hans Goger via Handy aus dem fernen Afrika. Der Bergsteiger, der am 2. Juni 2005 um 8.30 Uhr als erster Burgenländer bereits auf dem Mount Everest – damals 8850 Meter hoch – gestanden ist, führte nun eine Naturfreunde-Tour auf den Kilimandscharo (5895 m) in Tansania an. Sechs Tage ging es rauf und runter, begleitet von sieben Frauen und vier Männern.