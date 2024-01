Deflation: In China fallen die Preise immer weiter

China kämpft mit einer Nachfrageschwäche in der gesamten Wirtschaft und steckt in der Deflation fest. Angesichts des anhaltenden Abschwungs am Immobilienmarkt, der schwierigen Lage am Arbeitsmarkt und gestiegener Schuldenrisiken haben die Verbraucher der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt bei ihren Ausgaben geknausert.