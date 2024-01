Weitere Vulkanausbrüche auf Island drohen

Bauarbeiter in Gletscherspalte verschwunden

Auch der Vulkan südlich von Reykjavik, der im Dezember ausgebrochen war, könnte demnächst erneut ausbrechen. Der Boden hebt sich, eine Vulkanspalte öffnete sich. Medien berichteten, dass ein Bauarbeiter in der Stadt Grindavik in eine tiefe Erdspalte gefallen und seither spurlos verschwunden sei. Er war dabei, einen Riss im Boden eines Einfamilienhauses zu füllen. Nach dem Vorfall wurde eine Suchaktion begonnen, Zweier-Rettungsteams wurden in den Spalt hinabgelassen. Mit Stand Donnerstag, 11. Jänner, dauerte die Suche nach dem vermissten Bauarbeiter an. Das Wasser am Grund soll tief sein.