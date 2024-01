Entlassene Lehrerin will Sex-Ratgeberin werden

„Leute stehen hinter mir“

„Die Reaktionen, die mich erreichen, sind positiv. Ich bin richtiggehend geflasht, wie sehr die Leute hinter mir stehen“, freut sich Ring. In dem Zusammenhang verweist sie auch auf die öffentlichen Kommentare und Leserbriefe in Medien (siehe dazu unsere Leser-Reaktionen auf krone.at). „Das verdeutlicht doch, dass an meinen Auftritten als Sex-Ratgeberin auf Facebook, TikTok und Instagram nichts Anrüchiges oder Abstoßendes ist“, betont die zweifache Mutter, die vor ihrer Ausbildung zur Volksschullehrerin in einer Schule in Amstetten auch als Religionslehrerin tätig war: „Ich bin gläubige, praktizierende Christin. Die Bezeichnung Päpstin fand ich daher ganz passend.“