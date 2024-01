WWF kritisiert Forststraßen, Biker wollen Strecken

Die Sichtweise der Naturschutzorganisation teilt die Forstwirtschaft naturgemäß nicht. „Die Länge des Wegenetzes wird sicher stimmen, allein in Kärnten haben wir rund 30.000 Kilometer Forstwege“, so der erfahrene Kärntner Landesforstdirektor Christian Matitz. Das aber die Artenvielfalt darunter leidet, ist für Matitz schlichtweg falsch: „Gerade in Urwäldern leben viel weniger Tiere, weil diese Wälder dunkel sind. Viel besser sind bewirtschaftete Wälder, mit Bäumen unterschiedlichen Alters und Forststraßen, die für mehr Licht im Wald sorgen, was das Leben begünstigt.“ Außerdem speichern bewirtschaftete Wälder laut Matitz viermal mehr Kohlenstoff als nicht bewirtschaftete Wälder.