Ivica Vastic mischt bei der Austria Klagenfurt mit

„Wird Expertise einbringen“

„Wir sind sehr froh, dass wir einen so erfahrenen und qualifizierten Mann wie Ivica Vastic für diese sehr wichtige Position gewinnen konnten. Die Entwicklung und Förderung junger Spieler nimmt in Klagenfurt ebenso wie in Šibenik und bei Viktoria Berlin eine elementare Rolle ein. Mit seiner Expertise wird er sehr wertvoll für die ganze Gruppe sein und mit den Verantwortlichen an allen Standorten regelmäßig im Austausch stehen“, sagt Austria-Geschäftsführer Peer Jaekel, der die „SEH-Gruppe“ leitet.