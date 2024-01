Mwene attackiert: Sperre für Sane steht fest!

Sane muss zudem eine Geldstrafe von umgerechnet knapp 2700 Euro zahlen. Der Offensivspieler hatte am 21. November beim 0:2 gegen Österreich in Wien seinen Gegenspieler Phillipp Mwene zu Beginn der zweiten Hälfte nach einem Zweikampf mit einem Schlag niedergestreckt und die Rote Karte gesehen. Der Weltverband FIFA sprach dafür die Mindestsperre von drei Spielen aus. Eine Sperre für EM-Partien, die anders als der Test in Österreich Pflichtspiele sind, wäre nicht möglich gewesen.