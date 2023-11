Ausraster von Sane: Tuchel hat es kommen sehen

Sane hatte Mwene am Dienstagabend in Wien in der 49. Minute von hinten am Fuß erwischt. Als ihn der Wiener zur Rede stellte, stieß der DFB-Offensivstar diesen mit dem Unterarm gegen den Kopf und damit zu Boden. Völlig zu Recht flog Sane mit Rot vom Platz.