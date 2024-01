Aus der „Frühpension“ zu Olympia nach Südkorea

Am 17. Jänner beginnt das große Abenteuer

Einen ersten Olympia-Vorgeschmack gab es bereits bei der Einkleidung in Salzburg, am 17. startet der ÖOC-Jet nach Korea. „Am 19. steigt die Eröffnungsfeier und am 23. und 24. Jänner stehen dann der Einzel- sowie der Teambewerb an“, verrät die Bregenzerwälderin, die sich im Skicross-Lager pudelwohl fühlt: „Das Umfeld ist hier cool und locker. Das taugt mir so richtig...“