Stalkender Ex-Mann bleibt in U-Haft

Auch nach der zweiten Verhandlung gestern am Landesgericht Feldkirch bleibt der dreifach vorbestrafte Mann weiterhin in Untersuchungshaft. Grund dafür ist die Einholung eines psychologischen Gutachtens des 43-jährigen Opfers. Dieses gab an, durch die Vorfälle traumatisiert worden zu sein und unter Schlafstörungen zu leiden. Eine zweimonatige Arbeitsunfähigkeit führte die Frau ebenfalls ins Treffen.