Erster BVB-Neuzugang bereits in Dortmund gelandet!

Dortmunds erster Neuzugang des Winter-Transferfensters befindet sich bereits in der Stadt. Wie die deutsche „Bild“-Zeitung schreibt, ist Ian Maatsens Maschine am Dienstagabend um 20.30 Uhr im Ruhrpott gelandet, bereits am Mittwoch steht der Medizincheck auf dem Programm.