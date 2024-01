„Das Team will, dass ich stärker zurückkomme!“

„Das ist für uns die oberste Devise – du musst dir so den Platz für den Weltcup holen und dich dort beweisen. Der Druck ist extrem“, meint Ortner, der heuer viermal in den Top 10 war, bei der Tournee in Innsbruck (54.) in der nationalen Gruppe ran durfte. Dort geht’s am Wochenende mit dem Conti Cup weiter – wo die beiden Embacher in Garmisch hinter sich ließen, Müller gar Vierter wurde. „Auch bei uns ist’s eng, wird um jeden Platz gekämpft.“