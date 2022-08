Spezialtraining macht Bank-Mitarbeiter sensibler

Für ihren Sohn sei eine Kaution in Höhe von mehr als 50.000 Euro zu bezahlen! Mit dieser Forderung im Hinterkopf wollte vergangenen Freitag eine ältere Dame in Linz alle ihre Ersparnisse bei der Sparkasse OÖ beheben. „Wir haben die geplante Auszahlung genau hinterfragt, konnten sie so auch länger in der Geschäftsstelle halten - zum Glück hat dann auch noch der echte Sohn bei der Dame angerufen“, erzählt Janine Kohl-Peterke über den Fall, bei dem in letzter Sekunde der Betrug noch verhindert werden konnte.