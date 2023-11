Falscher Experte wollte Gold und Pelze ergaunern

„Kaufe Gold, Antiquitäten, Pelze und andere Wertgegenstände“: Damit warb ein 30-jähriger Deutscher in Linz. Während eines fünftägigen Hotelaufenthalts in der Landeshauptstadt wollte er allerlei Kostbarkeiten erwerben. Allerdings waren die Absichten des Berliners nicht ganz rein: Einer Interessentin gegenüber hatte er schon am Mittwoch falsche Angaben zu Wert, Gewicht und Punzierung gemacht.