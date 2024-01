Schüsse gegen Ampel-Koalition aus eigenen Reihen

Mit Blockaden an Autobahnen und Traktorkolonnen in Städten haben am Montag deutschlandweite Bauernproteste gegen Subventionskürzungen begonnen und zu großen Verkehrsbehinderungen geführt. Die Ampel-Koalition in Berlin kommt zunehmend unter Druck, nicht nur von der Opposition. Neben zahlreichen anderen Branchen und Oppositionsparteien erhalten die Bauern nunmehr auch zunehmend Unterstützung aus Reihen der Regierungspartei SPD.