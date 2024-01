Bauer aus NÖ bei Protest: Keine Schweine aus China

Bauer macht Stau, hieß es am Montag in weiten Teilen Deutschlands. Bereits am Sonntagabend tuckerten Landwirte aus ganz Deutschland auf ihren Traktoren auf die Autobahnen und zum Brandenburger Tor nach Berlin. Nicht zum ersten - und gewiss nicht zum letzten Mal machten die Landwirte dort gegen die Einsparungspläne der deutschen Ampelregierung (SPD, FDP und Grüne) mobil. Vielerorts wurde der Straßenverkehr lahmgelegt, ganze Autobahnen wurden blockiert.