Benko: Pikante Details aus Tiroler Protz-Palast

„Bettelbrief“ an Investoren

Von Wien aus sucht Erhard Grossnigg (77), der neue Vorstand der mittlerweile ebenfalls in die Pleite geschlitterten Signa Prime Selection AG, per Bettelbrief nach neuen Geldgebern, die der finanzmaroden Gesellschaft laut Medienberichten 350 Millionen Euro an Risikokapital zur Verfügung stellen: Benko-Großinvestor und Grossnigg-Freund Hans Peter Haselsteiner, der über seine Familienstiftung 14 Prozent an der Signa Holding hält, kann sich eine Geldspritze vorstellen, sofern auch andere Investoren zustimmen.