Peschorn: Signa-Zerschlagung nicht auszuschließen

„Zweite Sünde an der Jugend nach Klimakatastrophe“

Das Geschäftsmodell sei nicht nachhaltig gewesen, so der Finanzexperte: „Es erforderte ständig neue Immobiliendeals und die sofortige Aufwertung der gekauften Immobilien nach sogenannten International Financial Reporting Standards. Den dadurch nur in der Bilanz ausgewiesenen Gewinn hat man wohl vordringlich zur Erfüllung der Versprechen an die Investoren verwendet“, erklärt Peschorn. Für den Anwalt der Republik sind solche Geschäftsmodelle, wie sie Benko, aber auch viele andere Immobilien-Jongleure weltweit praktizieren, eine „zweite Sünde an der Jugend nach Klimakatastrophe“.