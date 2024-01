Handy in der Hand lässt uns wie Cowboys gehen

Tippt man als Smartphone-Nutzer während des Gehens am Display herum, passt sich das Gangbild an die Anforderungen des Multitaskings an. Was genau beim „Textwalken“ passiert haben nun Forscher der Fachhochschule (FH) Campus Wien in einer Studie untersucht: Im Fachblatt „Heliyon“ zeigen sie, dass die Schritte kürzer und breiter werden. Dieser „Cowboy-artige“ Gang senkt zwar das Sturzrisiko, könne aber Belastungen für die Knie mit sich bringen.