Tiere, Lounge, Fitnessraum: So lebt Mörder Breivik

Anwalt: „Breivik ist auf Antidepressivum angewiesen“

Sein Mandant sei mehr als ein Jahrzehnt „ohne sinnvolle Interaktion“ in Haft und denke an Suizid. „Er ist jetzt auf das Antidepressivum Prozac angewiesen, um die Tage im Gefängnis zu überstehen“, so Storrvik. Die lange Isolation würde die Menschenrechte Breiviks verletzen.