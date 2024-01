Biathlon-Hoppala - Norwegen siegt dennoch souverän

Die Österreicher spielten bei Wind und Nebel von Beginn an keine Rolle. Komatz verzeichnete fünf Nachlader, Leitner musste wie viele Konkurrenten in die Strafrunde. Am Ende fehlten 5:26,9 Minuten auf die Norweger, die insgesamt nur sieben Extrapatronen benötigten. Zum Saisonstart in Östersund hatte es für die ÖSV-Staffel noch Rang vier gegeben. Beim Heim-Weltcup Mitte Dezember in Hochfilzen folgte Rang acht. Die Norweger gewannen auch die dritte Saisonstaffel. Italien landete als Dritter nach drei Jahren wieder einmal auf einem Staffel-Podest.