Jugendliche bedrohten Raubopfer mit Messer

Im Zuge umfangreicher Ermittlungen konnten die Feldkircher Polizisten alle Täter ausfindig machen. Die vier Jugendlichen mit Migrationshintergrund wurden zu den Sachverhalten einvernommen, sie sind teilweise geständig. Dabei ergaben sich zudem Hinweise auf verschiedene Suchtmitteldelikte und einen weiteren Raub in Feldkirch vor mehreren Monaten. Die polizeilichen Ermittlungen diesbezüglich sind noch im Gange. In der Wohnung der Verdächtigen konnten Umhängetasche und Jacke sichergestellt werden. Der 16-jährige Haupttäter wurde am Samstag in die Justizanstalt Feldkirch gebracht. Die drei weiteren Verdächtigen wurden auf freiem Fuß angezeigt.