Margrethe hört mit 83 Jahren mit dem Rauchen auf

Verringerung von Komplikationen

Nachdem sie 2006 zugestimmt hatte, wegen der neuen Rauchergesetze, die 2007 in Dänemark in Kraft traten, nicht mehr in der Öffentlichkeit zu rauchen, wurde Margrethe im kurz nach diesen Aussagen quasi gezwungen, auch privat keine Zigaretten mehr anzurühren.