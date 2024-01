Austria: Zweiter „Fall Jukic“ darf nicht passieren

Zwei weg, ein Rückkehrer, kein Neuer, dazu Fischer (krank) und Braunöder (angeschlagen) nicht dabei, dafür die Kooperationsspieler Jusic, Radonjic, Wels und Kani, die auch in Trainingslager nach Malta mitfahren werden - so Austrias Kader gestern beim Trainingsstart. Viel mehr wird sich nicht tun, die klamme finanzielle Situation lässt keine großen Sprünge zu, noch dazu ist es in der Winter-Übertrittszeit fast unmöglich, ablösefreie Spieler zu bekommen. Was hat sich für Trainer Michael Wimmer gegenüber dem Herbst geändert?