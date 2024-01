Ivica Vastic hat einen neuen Job als Trainer

Legenden-Hallenturnier

Bevor Vastic aber in das neue Fußball-Abenteuer einsteigt, wird er am Samstag (ab 13 Uhr) noch einmal selbst sein Können mit dem Ball unter Beweis stellen - beim Legenden-Hallenturnier in Perchtoldsdorf. Pfeffer, Knaller, Wagner, Flögel, Gilewicz, Grünwald, Kienast, Liendl und eben Vastic sind dabei. Die Wiener Austria bietet schließlich als Titelverteidiger alles auf, was Rang und Namen hat.