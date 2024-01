So kämpft der Handel gemeinsam gegen Gentechnik

„Wir haben ein mächtiges internationales Bündnis geschmiedet, an dem Brüssel nicht vorbeikommen wird“, versichert Handelsverbands-Geschäftsführer Rainer Will. Unterstützt wird dieser offizielle Vorstoß per Brief gegen den appetitverderbenden „Anschlag auf all das, was künftig auf unsere Teller kommen soll“, von fast allen führenden Vertretern des europäischen Lebensmittelhandels - darunter Spar, Rewe, Hofer, Sutterlüty, Unimarkt, Nah&Frisch und noch einige mehr - also alles Geschäfte, die für heimische Konsumenten begehrtes Einkaufsziel sind.