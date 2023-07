EU will Gentechnik leichter ermöglichen

Keine Kennzeichnungspflicht mehr

Das könnte sich nun ändern. Die Kommission will keine Kennzeichnungspflicht mehr bei neuen, sogenannten grünen, Verfahren. „Das wäre ein Verrat an den Bürgerinnen und Bürgern. Wir haben ein Recht darauf, zu wissen, was auf unsere Teller kommt“, so die grüne EU-Abgeordnete Sarah Wiener. Umweltschützer warnen außerdem vor einer Gefahr für die Biolandwirtschaft, die ökologischen Felder würden durch benachbarte Gen-Äcker kontaminiert. Expertinnen und Experten verweisen außerdem auf herbizidresistente „Superunkräuter“ sowie immune Schädlinge.