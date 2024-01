Biber hat sich in Kärnten breit gemacht: Bejagung!

Auch in der Landeshauptstadt fühlt sich der Biber wohl. Eine ganze Familie lebt in Viktring, auch die Sattnitz und die Glan, insbesondere beim Klinikum, werden von den fleißigen Nagern besiedelt. Die letzte Bestandsschätzung für den Biber fand 2019 statt. Damals tummelten sich 664 Tiere an Kärntens Gewässern. Bevorzugt lebt der nicht immer gern gesehene Nager in den Bezirken Völkermarkt und Klagenfurt-Land.