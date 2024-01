Olympiasiegerin feiert winterliche Traumhochzeit

„Es ist ein unglaublich schöner Winter in Roros. Dieses Weihnachten hat es sehr viel Schnee gegeben. Da passt es gut, dass einer unserer größten Wintersportler seine Hochzeit an einem solchen Ort feiert“, gratulierte Bürgermeister Busch, der zahlreiche Ehrengäste begrüßen durfte. Schließlich gilt die vierfache Olympiasiegerin sowie 14-fache Weltmeisterin und der Ruder-Weltmeister in Norwegen als absolutes Promi-Paar.