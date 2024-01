Diesen Familien wurde zu Weihnachten geholfen

Die „Kärntner Krone“ stellt sich mit der Aktion „Die Krone hilft“ schon seit mehr als 17 Jahren in den Dienst an Mitmenschen, die in schweren Lebenslagen Unterstützung benötigen. Der gemeinnützige Verein sorgt nach Schicksalsschlägen für rasche Hilfe und garantiert, dass jeder gespendete Euro auch eins zu eins in das jeweilige Hilfsprojekt fließt.