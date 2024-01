Aus Sodexo wird nun auch in Österreich Pluxee

Umbenennung bereits in 31 Ländern umgesetzt

In Deutschland heißt Sodexo schon länger Pluxee. Insgesamt ist die Umbenennung schon in 31 Ländern umgesetzt worden. Unternehmen nutzen Gutscheine von Sodexo für ihre Beschäftigten als Anreiz oder Benefit. Mit den Gutscheinen können sie in Supermärkten oder Restaurants bezahlen.