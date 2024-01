Manchester United wohl an Bayern-Stürmer dran

Rückkehr auf die Insel?

Da den Engländer kein großer finanzieller Spielraum geboten ist, könnte der Kameruner zur Ideallösung avancieren. Denn sein Vertrag bei den Bayern läuft zum Saisonende aus. Eine Ablösesumme im niedrigen einstelligen Millionenbereich steht deshalb im Raum. Christoph Freund und Co. dürften sich gesprächsbereit zeigen. Zwar gilt Choupo-Moting als Musterprofi, der sich über seinen Platz auf der Bank nicht beschwert, allerdings bekommt der Kameruner auch ein fürstliches Gehalt, das man gerne einsparen würde. Insgesamt 19 Einsätze (fünfmal von Beginn an) stehen für ihn in dieser Saison zu Buche. Dabei gelangen drei Treffer.