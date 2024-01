Alarm! Bayern „personell auf dem letzten Zacken!“

„Der Winter ist nicht so einfach!“

In München wissen sie aber aus Erfahrung: Das Winter-Shopping ist kompliziert, kostspielig und birgt Risiken. „Der Winter ist nicht so einfach“, bemerkte Freund, einst Architekt der Salzburger Erfolgsmannschaft. „Es ist sehr schwer, mitten in der Saison Spieler zu bekommen, von denen wir hundertprozentig überzeugt sind“, räumte auch Tuchel ein.