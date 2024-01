Bayern: VfB-Knipser bald im Traumsturm mit Kane?

Der Stern von Serhou Guirassy ist in dieser Saison richtig aufgegangen. In 14 Bundesligaspielen hat der Stürmer aus Guinea 17 Treffer erzielt - ein Verbleib in Stuttgart ist damit unwahrscheinlich. Schon im aktuellen Wintertransferfenster gibt es einige interessierte Vereine, etwa Manchester United oder die AC Milan. Dank einer Klausel ist Guirassy für weniger als 20 Millionen zu haben. Ein Wechsel im Winter ist allerdings keinesfalls beschlossene Sache.